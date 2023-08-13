Şehir magandası otomobilden rastgele ateş açtı: 8 yaralı
Gaziantep'te, mahalle arasından otomobille geçen şehir magandasının tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 22:28, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 22:29
Olay, akşam saatlerinde Bozoklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle arasından geçen otomobilde bulunan bir av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Silah seslerini mahallede panik ve koruya neden oldu.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 6'sı ayakta tedavi edilirken, 2 kişi tedavi altına alındı.
Polis, av tüfeği ile ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.