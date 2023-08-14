14 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sosyal Etki Tahvili Lansman Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik İl Koordinasyon toplantısına katılacak, basın açıklaması düzenleyecek, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, depremde hayvanlarını kaybeden çiftçilere hayvan dağıtımına katılacak.

(Adıyaman/10.00-16.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/İstanbul/21.00)

2- Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın kapanış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ı konuk edecek.

(Şanlıurfa/21.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 15 Ağustos Salı günü Slovenya'nın Olimpija takımıyla yapacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerinde yapacak.

(İstanbul/17.30-18.15)

4- Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques ve bir futbolcusu RAMS Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Sloven ekip son çalışmasına da statta çıkacak.

(İstanbul/20.00/21.10)

5- FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na Sinan Erdem Spor Salonu'nda D Grubu'nda iki maçla devam edilecek.

(İstanbul/17.00)

6- Voleybolda 2023-2024 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü çekilecek. (14.00)