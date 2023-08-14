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Bakan ikinci mazeret yer değiştirmesi sözü verdi, Bakanlık açıklamasında ise ikinci mazerete yer vermedi, peki bu sorun nasıl çözülür?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; İkinci il içi, ikinci iller arası ve ikinci mazeret yer değiştirmesi için söz verdi. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden yapılan kurumsal açıklamada; ikinci mazeret yer değiştirmelerine yer verilmedi. Peki bu sorun nasıl çözülür?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 13:46, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 14:02
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Bakan ikinci mazeret yer değiştirmesi sözü verdi, Bakanlık açıklamasında ise ikinci mazerete yer vermedi, peki bu sorun nasıl çözülür?

BAKAN İLE BAKANLIK AÇIKLAMASINDA ÇELİŞKİ VAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 11 Ağustos 2023 tarihi 08:23 saat itibariyle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." demişti.

İşte o açıklama;

Bu açıklamanın ardından aynı gün saat 21:27'de Milli Eğitim Bakanlığın internet sitesinden aşağıdaki açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;

BAKAN İKİNCİ İL İÇİ, İKİNCİ İLLER ARASI VE İKİNCİ MAZERET YER DEĞİŞTİRMESİ SÖZÜ VERDİ

İki açıklamayı dikkatlice incelediğimizde Bakan açıklamasında; hem il içi hem il dışı hem de mazeret yer değiştirmelerini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapılacağı sözü vermiştir.

BAKANLIK AÇIKLAMASINDA İKİNCİ MAZERET YER DEĞİŞTİRMELERİNE YER VERİLMEDİ

Bakanlığın açıklamasında ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ikinci mazeret yer değiştirmelerine hiç değinilmeden öğretmenlere, sadece ikinci il içi ve ikinci il dışı yer değiştirme hakkı tanıyacakları müjdesini verdiği açıklandı.

PEKİ, BU SORUN NASIL ÇÖZÜLECEK?

Bakanlığın açıklamasını tekrar incelediğimizde mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra aynı takvim içinde ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabileceği açıklanmıştır.

Birinci mazeret yer değiştirmelerinde; tüm başvuruların yerinde getirilmesi halinde, ikinci mazeret yer değiştirmelerine gerek kalmayacağı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla şu an devam eden birinci mazeret yer değiştirmelerinde tüm başvuran öğretmenlerin puan üstünlüğüne göre tercihlerine atamaları yapılacak, tercihlerine atanamayanlara ise il emri verilerek Bakan ile Bakanlık arasındaki çelişkili açıklama sorununun ortadan kaldırılarak ikinci mazeret durumu yer değiştirmelerine gerek kalmayacağı kanaatindeyiz. Ama esas sorun il içinde mazeret durumu olanlar olup bu durumdaki öğretmenlerimize de ilçe emri verilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

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