Sarıyer'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Sarıyer'de kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 07:09, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 07:20
Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan, kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahaleye başladı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.