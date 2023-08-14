Adana'da baraj gölüne giren kişi kayboldu
Çukurova ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 07:16, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 07:21
Yusuf E. (22), arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde geldi.
Serinlemek için suya giren Yusuf E. bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf E'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu polise bildirdi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.
Dalgıçlar Yusuf E'yi bulmak için çalışma başlattı.