Adana'da baraj gölüne giren kişi kayboldu

Serinlemek için suya giren Yusuf E. bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf E'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu polise bildirdi.

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