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Otomobilin yüzde 75'i ithal

Türkiye'de geçtiğimiz ay satılan her 4 otomobilden 3'ü ithal edildi. Tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girdiğini hatırlatan üreticiler, yerli imalatın avantajını yitirdiğini belirttiler. Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 4,4 milyar dolar cari fazla veren sektörde artan ithalatla birlikte bu rakam 1 milyar dolara düştü

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 07:23, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 07:25
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Otomobilin yüzde 75'i ithal

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 7 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 18 artarak 870 bin 600 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 27 artış sağlayan otomobil üretimi ise 550 bin 615 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 905 bin 666 adede yükseldi.

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İç pazardaki satılan araçların ithalat oranını da açıklayan OSD, temmuz ayında yüzde 76,3'le bu oranın zirveye çıktığını duyurdu. Açıklanan bu rakam satılan her 4 otomobilden 3'ünün ithal olduğunu ortaya koyuyor. Bu ayın ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 67 olarak verilere yansıdı. Geçtiğimiz ay Türkiye'de 112 bin 459 araç satılırken, bu yıln ilk 7 ayında ise 668 bin 828 adet satış gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay gerçekleşen otomobil satışı 85 bin 916 adet olurken, ilk 7 ayda gerçekleşen otomobil satışı ise 516 bin 288 adedi buldu. Bu da 350 bine yakın ithal otomobil satıldığı gerçeğni ortaya çıkarıyor. Bu oran son olarak 2013 yılında zirvedeydi. 2013'te ithalin otomobilin payı yüzde 77,9'du. Geçtiğimiz yıla oranla artan talebin getirdiği yüksek pazarla rakamlarında yerli üretim araçların satış oranı ilk 7 ayda yüzde 53 artarken, ithal araçların satış oranı ise yüzde 65 yükseldi.

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Geçtiğimiz aylarda resmi kurumları uyaran OSD Başkanı Cengiz Eroldu, ithal araçların payının yükseleceğini ve bunun cari açığa sebep olacağını söylemişti. Eroldu, "Otomobilde ilk 6 ayda yüzde 34'lük bir yerli payımız var. Bunun biz 40- 41'li seviyelerde olduğunu da gördük geçmiş yıllarda. Keza hafif ticari araçlarda da yüzde 60'lık seviyelerden yüzde 50'lik seviyelere doğru bir geri gelmemiz söz konusu. İç pazarda yerli sanayinin katkısının azalmasından memnun değiliz. Bu duruma tüm araçların yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmesi neden oldu. Yerli araçlar avantajını kaybetti. İlk 5 aylık rakamlara baktığımız zaman geçen sene 4.4 milyar dolar olan dış ticaret fazlası bu sene 1 milyar dolara gerilemiş durumda. Bu da tamamen ülkedeki ithalatın artmasının getirdiği bir sonuç" yorumunda bulunmuştu.

Şuayip Alabay

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