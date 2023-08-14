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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan ÖTV çağrısı: Fakir fukaraya yüklenmek doğru değil

Seçimlerde Cumhur İttifakı saflarında yer alan HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan hükümete vergi sistemine ilişkin eleştiri geldi.

Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 07:38, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 07:39
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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan ÖTV çağrısı: Fakir fukaraya yüklenmek doğru değil

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'nin ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan ÖTV'ye ilişkin eleştiri geldi. Yapıcıoğlu, fakire fukaraya yüklenmenin doğru olmadığını söyledi.

"FAKİRE FUKARAYA YÜKLENMEYİN"

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden Meclis'e 4 vekil gönderen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin 3. olağan kongresinde konuştu. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere 3 ana hedefle girdiklerini söyleyen Yapıcıoğlu, deprem bölgelerine yapılan harcamaların bütçede karşılığını oluştururken fakire fukaraya yüklenmenin doğru olmadığını söyledi.

AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK VERGİ

Yapıcıoğlu konuya ilişkin şunları aktardı:

"Şu anda yapılan o dur. Eğer siz çok fazla kazanandan çok vergi alırsanız, az kazanandan az vergi alırsanız gelir dağılımındaki adaleti biraz daha sağlamış olursunuz. Uçurumu daraltmış olursunuz. Çok kazanandan çok vergi alın. Az kazanandan az vergi alın. Vergi mevzuatları basitleştirilmeli, vergilerin sayısı azaltılmalı, deprem gibi büyük çaplı afetler yaşadığımızda da bu memleketin kaymağını yiyen bu memleketin havasını, suyunu, toprağını, iş gücünü, enerjisini kullanarak çok büyük para kazanan insanlar bu gibi zamanlarda onlar daha fazla elini taşın altına koymalı, gerekirse servetten vergi alınması yoluna gidilmeli"

KINAMAKTAN İBARET OLMAMALI

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılarla ilgili devleti idare edenlerin sorumluluğu, kınama mesajı yayınlamaktan ibaret olmamalıdır. İsveç'in NATO'ya üye olması kararının meclisten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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