Kritik madenlerimiz yer üstüne çıkacak
Petrolden sonra nadir elementler de ekonomiye kazandırılacak. Bunun için ilk etapta Eskişehir'e 9,5 milyar liralık tesis kurularak madenlerin çıkarılması sağlanacak. Tek noktadan yılda 200 milyon dolar gelir elde edilecek...
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 08:15, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 07:55
Terörden arındırılan Gabar ve Kato gibi bölgelerde petrol çalışmalarını hızlandıran Türkiye, şimdi de kritik madenlerin ve Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) gün yüzüne çıkarılması için harekete geçiyor.
Edinilen bilgiye göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu konuda bir yol haritası hazırlayacak. Çalışmanın da 1-2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanırken, bir yandan da teknik düzenlemelere gidilecek. Bu madenlere ilişkin stratejik rezerv, stok, ihracat kısıtlaması konularında düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Türkiye Stratejik ve Kritik Ham Madde raporu tamamlanacak.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ