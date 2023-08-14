'İran ajanı' devşiren üniversiteye izin yok

YILMAZ BİLGEN- Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), İran dışında kurulan tüm istihbarat ve askeri yapıların çekirdeğini teşkil eden El-Mustafa Üniversitesini denklik kapsamından çıkardı.

İran'ın farklı üniversitelerinde uzun yıllar akademik görevlerde bulunan Tahran Azad Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi Dr. Hamid Sefidgar, Cematül Mustafa'nın (Mustafa Üniversitesi) öncelikli hedefinin Sünni gençler olduğunu belirterek "Çünkü üniversitenin temel amacı Şii perdesi altında Farisiliği, Fars dilini yaymak. Bu proje aslında İran'ın tarihteki en büyük yayılma hamlesidir.

Geçen yılki resmi bütçeleri 1 trilyon 12 milyar İran Tümeni idi. Rektör ve Mütevelli Heyetini doğrudan Hamaney atar. Tüm kararlar devlet sırrı olarak alınır ve öyle kalır. Dünya geneli 100 binden fazla öğrencisi olan Mustafa Üniversitesi tüm İran misyoner-propaganda araçlarının merkez kurumudur. 13 farklı dilde eğitim veriyorlar.

YILMAZ BİLGEN-