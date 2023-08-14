Toplanma yeri çok ama gören yok!

İstanbul'da olması muhtemel depreme yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilirken toplanma yerleri ile ilgili problemler de gündemden düşmüyor. Türkiye genelinde 30 bin civarında toplanma alanı yer alıyor.

Bunların 5 bin 500'den fazlası İstanbul'da bulunuyor. Vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) e-Devlet üzerinden sunduğu 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama' hizmetini kullanarak, oturdukları yere en yakın toplanma alanını öğrenebiliyorlar. Ancak, AFAD'ın söz konusu hizmetine bir süredir erişim sağlanamıyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-