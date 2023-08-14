On binlerce kişi meteor buluşmasını izledi

Gökyüzü meraklıları dün Türkiye'nin ışıktan uzak yerlerine akın ederek meteor yağmurlarını gözlemledi. Kurum ve belediyelerin organizasyonlarının yanı sıra sosyal medyadan organize olan binlerce kişi, gökyüzünü fotoğrafladı.

RASATHANEDEN İZLEDİLER

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi. İncek'teki rasathanede düzenlenen etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, "Dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü çevresinde bir araya gelen gökyüzü tutkunları da meteor yağmuru"nu gözlemledi. Katılımcılar sadece meteor yağmurunu değil, aynı zamanda gezegenleri ve takımyıldızlarını da daha yakından gözlemlemlendi. Meteor yağmurunda, saatte ortalama 100 meteor kayması gözlemlendi.

BELEDİYE IŞIKLARI KAPATTI

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karacabey Longoz Ormanları'nda binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 7 bin kişi, Karacabey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Longoz Ormanları'nda buluştu. Çeşitli illerden de yoğun katılımla gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı. Doğa fotoğrafçısı ve programı organize eden Alper Tüydeş, bu yıl katılımın çok yoğun olduğunu söyledi. Bölgenin tanıtımı, yerel halk ve gökyüzü severler için güzel bir buluşma olduğunu belirten Tüydeş, "UEDAŞ ekipleri de bölgede ışıkları kararttı. İlk kez bir elektrik firması arıza nedeniyle değil manzara sebebiyle ışıkları karattı. Bu da güzel bir durumdu. Türkiye'nin dört bir yanından çok büyük bir katılım var. Bence bu bir rekor. Böyle bir gözlem etkinliğinin başka bir yerde örneği olduğunu sanmıyorum" dedi. Giresun'da dördüncüsü düzenlenen "Yıldızlar Altında Giresun, Yıldız Fotoğraf Kampı" etkinliği kapsamında Çatalgöl'de bir araya gelen fotoğrafçılar en iyi fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı. Etkinliğe Ankara'dan katılan fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın "İyi ki de gelmişiz. Büyüleyici güzellikte" ifadelerini kullandı.