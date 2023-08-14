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Başıboş hayvan mesaisi arttı

İstanbul Valisi Davut Gül'ün belediyelere başıboş hayvanlar için rehabilitasyon ve kısırlaştırma çağrısı yapmasının ardından belediyelerde yoğun mesai var. Bağcılar Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Yunus Giray Özarslan: Barınağımızda 139 köpeğimiz bulunuyordu, 167'ye çıktı. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ayşegül Coşkun: Ekip sayımızı arttırarak vardiya süremizi uzattık.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 08:40, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 08:29
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Başıboş hayvan mesaisi arttı

İstanbul Valisi Davut Gül'ün son dönemde sıkça gündeme gelen başıboş hayvan konusunda belediyelere yaptığı çağrının ardından belediyeler rutin işlerine ek çalışmalar ekledi. Mesai saatlerini arttırdıklarını vurgulayan belediye personelleri, talimatın ardından barınaklarda rehabilite edilen köpeklerin sayısının da arttığını belirtti.

SOKAKLARDA KÖPEK ARIYORUZ

Bağcılar Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Yunus Giray Özarslan çalışmalarını şöyle anlattı: "Barınağımızda 139 tane köpeğimiz bulunuyordu. Şu an bu sayımız 167'ye çıktı. Ekiplerimize talimat veriyoruz ve sabah 06.30- 08.30 arasında ek çalışma yapıyoruz. Bölgelerde saldırgan köpek şikayeti olduğunda ek çalışmalar ile saldırgan köpeklere ulaşmaya çalışıyoruz. Küpesiz köpekleri gördüğümüz an şikayet beklemeksizin kısırlaştırmak için barınağımıza alıyoruz."

KISIRLAŞTIRIP REHABİLİTE EDİYORUZ

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ayşegül Coşkun da belediye bünyesinde kurulan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde

4 veteriner hekim, 6 veteriner tekniker ve 35 personelle çalışmalarını sürdüklerini söyledi. Coşkun vatandaşların saldırgan hayvanları şikayet ettiğini kendilerinin de bu hayvanları kısırlaştırıp, barınakta rehabilite ettiklerini belirterek, "Ekip sayımızı arttırarak vardiya süremizi uzattık. Vatandaşlarımızın bu rahatsızlığına daha hızlı bir çözüm getirebilmek için 17.00 olan mesai bitimini ek bir çalışma yürüterek 21.00'a kadar uzattık" dedi.

78 KÖPEK MERKEZDE

Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne yeni işlevler kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi'nde sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması adına birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Klinikte ilçe genelindeki sahipsiz hayvanların klinik (ayakta) ve poliklinik (yatarak) düzeyindeki teşhis ve tedavileri yapılıyor. Ayrıca sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, kuduz aşılarının yapılması, parazit uygulamalarının yapılması, mikroçip uygulamalarının yapılarak kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanlarının sahiplendirilmesi, gibi birçok hizmet veriliyor.15 köpek kapasitesinde olan barınakta şimdi 78 köpek rehabilite ediliyor.

TEDAVİ EDİLİP BÖLGEYE BIRAKILIYOR

Tuzla Belediyesi, Tuzla Belediyesi Hayvan Barınağı'nı kurmak için çalışmalarına hızla devam ederken, Başakşehir Belediyesi de Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi'nde talepler doğrultusunda veya şahsen getirilen sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Köpekler tedavi süreci tamamlandıktan sonra alındıkları bölgeye veya gönüllüye teslim ediliyor. Hayvan hastanesi ekipleri de günlük olarak ilçe genelinde kısırlaştırılmamış hayvanların toplanmasına yönelik rutin çalışmalar gerçekleştiriyor.

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Rabia Şenol

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