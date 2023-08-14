AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi

AK Parti, 2024 yerel seçimlerine hazırlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için olası adaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Parti içi kaynaklara göre, özellikle İstanbul'da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen AK Parti, muhtemel adaylarının isimlerini dolaştırarak kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışıyor. Daha önce Murat Kurum ve Fahrettin Koca isimleri üzerine yoğunlaşan tartışmaların ardından şimdi de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin adı ön plana çıkıyor.

KARADENİZLİ ADAY STRATEJİSİ

Parti içi kaynaklara göre, AK Parti İstanbul'da daha fazla oy potansiyeli yakalamak için Karadenizli bir aday stratejisi üzerinde duruyor. Bu doğrultuda, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adaylığı düşünülse de, kentli seçmenin kutuplaştırıcı siyasete mesafeli olması nedeniyle Soylu'nun aday yapılma olasılığı düşük görünüyor.