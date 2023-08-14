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Brent petrolün varil fiyatı 85,79 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,79 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 09:41, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 10:15
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Cuma gününü 86,81 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,17 azalarak 85,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve doların değer kazanması etkili oldu. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün son bir ayın en yüksek seviyesi olan 102,8'e kadar çıktı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Çin'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ülkede ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak temmuzda başlıca sanayi ham maddelerinin ithalatında düşüş olduğu görüldü.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük ham petrol, demir, çelik, bakır ve kömür ithalatçısı ülkenin bu kalemlerdeki ithalatı 7 ayda azaldı.

Ayrıca, geçen hafta açıklanan verilere göre dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de temmuz ayı üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyon endişelerini artırarak petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin devam ettiğini gösteren temmuz ayı üretici enflasyonu raporu, Fed'in yeni bir faiz artırımı kararının da zeminini hazırladı.

Yatırımcılar, Fed'in bir sonraki para politikası adımına ilişkin yetkililerin açıklamalarına ve çarşamba günü açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 86,51 ile 86,83 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 84,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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