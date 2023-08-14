Dolar/TL, 27,05 seviyesinden işlem görüyor

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Otomobilin yüzde 75'i ithal
Otomobilin yüzde 75'i ithal
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti
TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti
Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak
Depremde 137 kişinin öldüğü 2 apartman hem ruhsatsız hem projesiz
Depremde 137 kişinin öldüğü 2 apartman hem ruhsatsız hem projesiz
Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldı
Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldı
MHP '100 il 1000 ilçe' çalışmalarını sürdürüyor
MHP '100 il 1000 ilçe' çalışmalarını sürdürüyor
İstanbullular dikkat! 40 gün sürecek çalışma başladı
İstanbullular dikkat! 40 gün sürecek çalışma başladı
137 kişi hayatını kaybetmişti: 2 bina ruhsatsız ve projesiz çıktı
137 kişi hayatını kaybetmişti: 2 bina ruhsatsız ve projesiz çıktı
Gabar'ın petrolünü çalıp satıyorlardı
Gabar'ın petrolünü çalıp satıyorlardı
AK Parti 22 yaşında
AK Parti 22 yaşında
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Tüketici hakem heyetlerine 7 ayda en çok şikayet edilenler
Tüketici hakem heyetlerine 7 ayda en çok şikayet edilenler
Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek
Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek
Fahiş site aidatlarına düzenleme geliyor
Fahiş site aidatlarına düzenleme geliyor
Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek
Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip
İkinci el araca kural geldi: Fırsatçılar yüzde 91 azaldı
İkinci el araca kural geldi: Fırsatçılar yüzde 91 azaldı
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız'
Malatya'da art arda 3 deprem
Malatya'da art arda 3 deprem
SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar
SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti
Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı
Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 27,05 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 27,0520 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 10:36, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 10:37
Yazdır
Dolar/TL, 27,05 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 26,8681'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 27,0520'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,6140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 34,3200'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 103 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0940'tan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği endişesini yansıttığını belirterek, bu durumun risk algısını beslediğini ve talebini artırdığını dile getirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber