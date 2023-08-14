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Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan kadın öldü

Elif Dayıoğlu'nun vefatıyla, Derince'deki tahıl silosunda meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 11:44, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 12:26
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan Elif Dayıoğlu, kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TMO silosunda 7 Ağustos'ta yaşanan patlamada yaralanan Elif Dayıoğlu (48), Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Dayıoğlu'nun vefatıyla, tahıl silosunda meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Patlamada yaralananlardan 4'ünün tedavisi ise sürüyor.

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü hasar görmüştü.

Yoğun bakımdaki yaralılardan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos'ta İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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