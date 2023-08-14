Van'da kamyonetin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çarpma sonucu kamyonette bulunan K.A, Z.Ç. ve Ö.Ç. hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü F. A ile N.Ç. ve S.Ç. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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