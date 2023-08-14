Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 13:29, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 13:32
Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.