Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

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