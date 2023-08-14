+300 TL sertifikalı akademik ilanda sınava tek kişi girecek!

Hatırlanacağı üzere, 13 Temmuz 2023 tarihli "Artı 300 TL'ye Adrese Teslim Akademik İlan" başlıklı haberimizde Selçuk Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda "Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yapmış olmak. Çağrı Merkezi Operasyon Takım Lideri Eğitimi sertifikasına sahip olmak." şartı aranmıştı.

Haberimizde, söz konusu sertifikanın 300 TL gibi komik bir rakama temi edilebildiğine de dikkat çekmiştik.

İlgili üniversite tarafından ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda, her ne hikmetse söz konusu kadroya başvuran sekiz kişiden sadece birisinin özel şartı taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandığı görülmektedir.

Söz konusu kadronun sınavı ise 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü adayın kendi kendisiyle yarışması sonucu neticelenecektir.

Üniversitelerde öğretim görevlisi kadroları başta olmak üzere akademik kadroların, önceden başvuracak adayların özgeçmişlerine yönelik belirlenen ilan şartıyla ilan edilmesi sorunsalı bir kartopu şeklinde büyümeye devam etmektedir.

Bu durumun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından önceden olduğu gibi ilanların kontrol edilerek yayımlanmasından başka bir çözümünün olduğunu düşünmüyoruz.



