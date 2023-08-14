Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 14:44, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 14:45
Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.
Real Madrid'in 21 Temmuz'daki antrenmanında sakatlanan Arda'nın, sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmişti.