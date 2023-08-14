Vakıf Katılım, görüntülü görüşme ile avantajlar dünyasına davet ediyor

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Görüntülü görüşme, çağımızın en büyük iletişim atılımlarından biri olarak ön plana çıkarken dijital sürece, yaptığı yatırımlarla ayak uyduran Vakıf Katılım da müşterilere bu uygulamanın avantajlarını sağlıyor. Banka görüntülü görüşme ile hesap açabilme imkanı sunarken daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli işlem olanağı tanıyor.

Görüntülü görüşme kanalıyla banka müşterisi olanlara katılma hesapları için cazip kar paylaşım oranı vadeden Vakıf Katılım, TL katılma hesaplarında %98/2, USD katılma hesaplarında %75/25 ve EUR katılma hesaplarında %65/35 kar paylaşımı sağlıyor. Ayrıca hisse senedi işlemlerinde düşük komisyon oranı (%0.05) ile müşterilerin karını artırıyor.

Ücretsiz işlem yapma imkanı sunuyor

Tüm kamu bankaları ve PTT ATM'lerinde ücretsiz işlem yapabilme imkanı sunan banka, dijital kanallarda EFT, havale ve FAST işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Uygulama ile hesap işletim ücretinden kurtulabilmek de mümkün. Müşteriler söz konusu uygulama sayesinde hesapları üzerinde özgürce işlem yapma ve tasarruf etme avantajına sahip.

Artık müşteri olmak daha kolay

Vakıf Katılım, görüntülü görüşmeyle müşteri olma sürecini daha basit ve hızlı hale getirdi. 18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de ikamet eden ve yeni T.C. kimlik kartına sahip herkes bu özel fırsatlardan yararlanabiliyor. Bankanın Mobil Şube uygulamasını indirenler "Müşteri ol" butonuna tıklayarak avantajlar dünyasına kapı aralamış oluyor.

Kimlik ve cep telefonu numaraları girilerek cep telefonuna gelen doğrulama kodu kullanarak işlem tamamlanabilir, sözleşmeler okunup onaylanarak müşteri olma adımları bitirilmiş olur.

Müşterilerine güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı amaç edinen Vakıf Katılım, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan herkesi görüntülü görüşme ile müşteri olmaya davet ediyor.