Vakıf Katılım, görüntülü görüşme ile avantajlar dünyasına davet ediyor

'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Otomobilin yüzde 75'i ithal
Otomobilin yüzde 75'i ithal
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti
TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti
Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak
Depremde 137 kişinin öldüğü 2 apartman hem ruhsatsız hem projesiz
Depremde 137 kişinin öldüğü 2 apartman hem ruhsatsız hem projesiz
Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldı
Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldı
MHP '100 il 1000 ilçe' çalışmalarını sürdürüyor
MHP '100 il 1000 ilçe' çalışmalarını sürdürüyor
İstanbullular dikkat! 40 gün sürecek çalışma başladı
İstanbullular dikkat! 40 gün sürecek çalışma başladı
137 kişi hayatını kaybetmişti: 2 bina ruhsatsız ve projesiz çıktı
137 kişi hayatını kaybetmişti: 2 bina ruhsatsız ve projesiz çıktı

Vakıf Katılım, görüntülü görüşme ile avantajlar dünyasına davet ediyor

Vakıf Katılım, görüntülü görüşme ile avantajlar dünyasına davet ediyor

Kaynak : MN Medya
Yazdır
Vakıf Katılım, görüntülü görüşme ile avantajlar dünyasına davet ediyor

İlandır

Görüntülü görüşme, çağımızın en büyük iletişim atılımlarından biri olarak ön plana çıkarken dijital sürece, yaptığı yatırımlarla ayak uyduran Vakıf Katılım da müşterilere bu uygulamanın avantajlarını sağlıyor. Banka görüntülü görüşme ile hesap açabilme imkanı sunarken daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli işlem olanağı tanıyor.

Görüntülü görüşme kanalıyla banka müşterisi olanlara katılma hesapları için cazip kar paylaşım oranı vadeden Vakıf Katılım, TL katılma hesaplarında %98/2, USD katılma hesaplarında %75/25 ve EUR katılma hesaplarında %65/35 kar paylaşımı sağlıyor. Ayrıca hisse senedi işlemlerinde düşük komisyon oranı (%0.05) ile müşterilerin karını artırıyor.

Ücretsiz işlem yapma imkanı sunuyor

Tüm kamu bankaları ve PTT ATM'lerinde ücretsiz işlem yapabilme imkanı sunan banka, dijital kanallarda EFT, havale ve FAST işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Uygulama ile hesap işletim ücretinden kurtulabilmek de mümkün. Müşteriler söz konusu uygulama sayesinde hesapları üzerinde özgürce işlem yapma ve tasarruf etme avantajına sahip.

Artık müşteri olmak daha kolay

Vakıf Katılım, görüntülü görüşmeyle müşteri olma sürecini daha basit ve hızlı hale getirdi. 18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de ikamet eden ve yeni T.C. kimlik kartına sahip herkes bu özel fırsatlardan yararlanabiliyor. Bankanın Mobil Şube uygulamasını indirenler "Müşteri ol" butonuna tıklayarak avantajlar dünyasına kapı aralamış oluyor.
Kimlik ve cep telefonu numaraları girilerek cep telefonuna gelen doğrulama kodu kullanarak işlem tamamlanabilir, sözleşmeler okunup onaylanarak müşteri olma adımları bitirilmiş olur.

Müşterilerine güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı amaç edinen Vakıf Katılım, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan herkesi görüntülü görüşme ile müşteri olmaya davet ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber