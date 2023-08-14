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İkinci el otomobiller için 'Ekspertiz' olmazsa olmaz

Kaynak : MN Medya
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İkinci el otomobiller için 'Ekspertiz' olmazsa olmaz

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Otomobiller, Türkiye'deki tüketiciler için hayatlarını kolaylaştıran ve hareketliliklerini sağlayan önemli bir araç haline geldi. Türkiye'nin büyükşehirlerinde trafik sıkışıklığına rağmen, bir otomobile sahip olmanın avantajları birçok kişi için vazgeçilmezdir.

Özellikle son yıllarda otomobilin bir yatırım haline dönüşmesi sonucunda piyasada olan talep her geçen gün katlanarak artıyor. Talebin artmasına paralel olarak alıcılar ve satıcılar için otomobil alım satım süreci bazı belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

İşte tam bu noktada profesyonel oto ekspertizin hayati önemi devreye giriyor.

Otorapor Oto Ekspertiz tarafından yapılan piyasa araştırması ve analizlerin sonucunda her 10 müşteriden 9'u oto ekspertiz yaptırmadan araç satın almıyor. Ekspertizi yapılarak satılan araç sayısının oranı geçmiş yıllara oranla%50'ye yakın bir artış kaydetti. Alıcıların satın alacakları araca güvenmelerini ve satıcıların araçlarının gerçek durumu hakkında doğru bilgiye ulaşma ihtiyacından dolayı sıklıkla Otorapor'u tercih ettiğini belirten yetkililer, önümüzdeki süre te de bu talebin artarak devam edeceğini tahmin ediyor.

Otomobillerin değerli birer yatırım aracı haline gelmesi, tüketicilerin kendilerini dolandırıcılardan koruma isteği ve riski minimuma indirme çabası gibi etkenle bu talebin artmasını doğrudan etkiliyor.

En çok satışı yapılan ikinci el markalar

Otorapor'un paylaşmış olduğu istatistiklere göre, Türkiye'de en çok ekspertizi yapılan otomobil markası Volkswagen oldu. Toplamda %15'lik paya sahip olan Alman devini sırasıyla %10-%12'lik oranlarla Renault ve Fiat markaları takip ediyor. Bu markaların alım-satım hacmi çok yüksek olduğu için bu markalarda ekspertiz talebi oldukça yüksek.

Ağır hasarlı araç sayısında hissedilir artış var

İkinci el otomobil piyasasının çok hareketli olmasıyla birlikte bazı riskleri de içinde barındırıyor. Sıfır otomobillerde yaşanan tedarik sorunu ve ikinci el piyasasındaki yüksek talep nedeniyle piyasadaki ağır hasarlı araçların sayısında önemli artış yaşanıyor. Otorapor yetkililerinin paylaşmış olduğu bilgiye göre özellikle yaz aylarında ekspertizi yapılan her 7 araçtan 1'inin ağır hasarlı olduğu tespit ediliyor. Uzmanlar bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Detaylar için : https://otorapor.com


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