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Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama

Hükümetin zam teklifinin belli olmasından sonra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci'den ilk açıklamalar geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 15:52, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 16:53
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Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde taraflar ikinci kez bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

MEMUR-SEN: TEKLİF REVİZE EDİLMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın şunları söyledi: "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı."

KAMU-SEN KARARI BEĞENMEDİ

Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci şu tepkiyi gösterdi:

"7850 kira yardımı talep etmiştik. Herhangi bir gelişme sağlanmadı. Yüzde 10'luk refah payı talep ettik ancak bir gelişme olmadı. Enflasyon kadar artış kamu çalışanlarına sıfır zam demektir. Refah payı olmadan kamu çalışanlarının rahatlaması mümkün değil. Enflasyon farkının aylık maaşlara yansıtılması konusunda da talep karşılık bulmadı. Merkez Bankası'nın gelecek yıl için enflasyon tahmini yüzde 33. Önümüzdeki aylarda da enflasyonun artacağı öngörüsü kamuoyuyla paylaşıldı. Yüzde 14+9'la çalışanlar 2024 yılını geçiremez. Bu rakamların yüksek düzeyde yeniden revize edilip masaya yeniden gelinmeli. Önümüzde süreç var."

KESK İŞ BIRAKACAK

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı memur ve memur emeklisine zam teklifi ile ilgili olarak 16 Ağustos'ta iş bırakacaklarını açıkladı.

KESK'in açıklaması şöyle:

"Çalışma Bakanı iktidarın kamu emekçilerinin 2024-2025 tis taleplerine ilişkin ilk teklifini açıkladı. Buna göre: 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9.

2025 yılı ilk altı ayı yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olmuştur. Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz"

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