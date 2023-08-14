Savaş değil düğün: Sokak arasında tüfeklerle ateş açtılar

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün töreni öncesi gelin alma merasimi için damat tarafı bir araya geldi. Gelinin evinin bulunduğu sokağa gelen kalabalık araçlarından inip meşale yaktıktan sonra yanlarında taşıdıkları pompalı tüfek ve tabancalara sarılıp arka arkaya tetiğe bastılar. O anları bazıları sosyal medya hesabında paylaşırken, kimsenin akıl sır erdiremediği eğlence savaşı aratmadı.