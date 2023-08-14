Bile bile sıkıştırdı, iki genci öldürdü, 'Ben biraz şımarığım' dedi

Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Pirinççi Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta Berkant K'nin kullandığı motosiklet, önünde aynı istikamette seyir halindeki Murat Vermez yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Vermez ve arkasında yolcu olarak bulunan Nazlıcan Yolcu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Vermez ve Yolcu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Berkant K'yi gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Berkant K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kaza anı motosikletteki Nazlıcan Yolcu'nun çektiği görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde Berkant K'nin kullandığı motosikletin arkadan hızlıca gelerek sıkıştırdığı motosikletin devrilme anı görülüyor.

Maganda Berkant K. ifadesinde "Ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum." dedi.

"Olayın ciddiyetinin farkında değil"

Kazada hayatına kaybeden gençlerin arkadaşlarından Emre Şengöl'ün PD'ye yaptığı açıklamada, "Adliyeye ben gitmedim fakat yakınlarım gitti. Berkant K.'in yürüyüşünden bile olayın ciddiyetinin farkında olmadığı apaçık ortadaymış. İnanılmaz rahat cevaplar vermiş. Pişkin pişkin. İddialar, verdiği ifade yazılı olarak ortaya çıkar. Berkant K. kazadan önceki paylaşımlarında bile 'Şımarık' olduğunu yazmış. Biz çok üzüldük. Şaka uğruna yıllardır tanıdığım mahalle arkadaşımı, dostumu kaybettim ben." dedi.