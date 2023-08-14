Fener Rum Patrikhanesi'nden Sümela Manastırı'ndaki ayine ilişkin açıklama

Fener Rum Patrikhanesi'nin yazılı açıklamasında, Meryem Ana Yortusu'nun tüm dünyada Hristiyanlar tarafından 15 Ağustos'ta kutlandığı anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meryem Ana Yortusu'nu bizler de memleketimizde birçok kilisede kutluyoruz. Hükümetimizin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Patrikhanemiz yortuyu Meryem Ana'ya adanmış olan Sümela Manastırı'nda yapacaktır. Son günlerde bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetimizin hedef gösterilmesi bizi derinden üzmüştür. Sadece birkaç saatliğine bayramımızı kutlamak için gideceğimiz Trabzon ziyaretimiz siyasi söylemlerle hedef haline getirilmiştir. Bu topraklarda asırlardır yaşayan bir millet olarak bize karşı yapılan bu haksız söylemleri kınıyoruz. Devletimize güvenimiz tamdır."

Yarın Trabzon Sümela Manastırı'nda düzenlenecek ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetecek.