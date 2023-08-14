Kocatepe Camisi'nde çekim yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 19:22, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 20:56
Başsavcılıkça, Kocatepe Camisi'nde cami adabına riayet etmeden çekim yapanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Ankara Valiliği de görüntülere ilişkin adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.