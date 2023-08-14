Kan verilen hastanın fenalaşmasıyla ilgili idari soruşturma açıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi gören Emine Ekinci adlı hastanın, kan verildiği sırada fenalaşarak yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Ağustos tarihinde Nevşehir Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde yatmakta olan Emine Ekinci isimli hastaya yapılan kan transfüzyonu sırasında hasta fenalaşmış ve kardiyak arrest gelişmiştir. Hastaya Ortopedi Servisinde ilk müdahale yapılmış olup 3'ncü seviye erişkin yoğun bakım servisinde takibe alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde hastaya takılan kana karşı reaksiyon geliştiği anlaşılmıştır. Hasta ileri düzey takip ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine ivedilikle transfer edilmiştir. Hastanın tedavisi yoğun bakım şartlarında devam etmektedir."