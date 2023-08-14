Ankara'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Tokat'ta rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen 51 yaşındaki Nadir Yeşilkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 21:08, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 21:24
Sulusaray ilçesine bağlı Ballıkaya köyünde ikamet eden Yeşilkaya, 15 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilkaya, 10 gün önce Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Nadir Yeşilkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.