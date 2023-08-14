Motosiklet tutkunu fenomen köpeğe çarptığı kazada can verdi

Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Otomobilin yüzde 75'i ithal
Otomobilin yüzde 75'i ithal
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti
TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Motosiklet tutkunu fenomen köpeğe çarptığı kazada can verdi

Adana'da sosyal medya fenomeni, motosikletiyle bir köpeğe çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 21:50, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 22:44
Yazdır
Motosiklet tutkunu fenomen köpeğe çarptığı kazada can verdi

Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde ilerleyen Burak Can Taşan (23), kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesine kaldırdığı genç, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Taşan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan Burak Can Taşan'ın motosiklet tutkunu olduğu ve paylaştığı motosiklet videoları ile fenomen olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber