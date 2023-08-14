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Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'ya gelen bazı Rus ve Ukraynalıların, evlerini kayıt dışı kiraya vermelerinin yanı sıra fotoğrafçılık sektöründe de kayıt dışı faaliyet gösterdikleri belirtiliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 23:10, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 23:26
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Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 Şubat ayında başlayıp, halen devam eden savaş, bu 2 ülkeden Antalya'ya göçü ciddi anlamda artırdı.

Çok sayıda Rus ve Ukraynalı, Antalya'dan ev satın alıp, kiralayıp, oturma izinleri ile kentin Konyaaltı, Lara, Kemer, Alanya gibi sahil bölgelerinde yerleşik hayata geçti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Rus ve Ukraynalılar başta olmak üzere yabancı yerleşimin arttığı kentte, bu göçlere bağlı ortaya çıkan sorunlar ve esnafa yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

'TURİST SAYISI VE OTEL DOLULUKLARINDA FARK VAR'

Rus ve Ukraynalıların satın aldıkları evleri kayıt dışı apart, pansiyon gibi günlük, haftalık ve aylık kiraya vermesine ilişkin açıklamalarda bulunan Dere, Antalya'ya havalimanından giriş yapan turist sayısı ile otellerde kalan turist sayısı arasında ciddi fark olduğunun belirtildiğini söyledi.

Rus ve Ukraynalıların satın aldıkları bu evlerde 1 ay oturup, senenin 11 ayı turistlere kiraya verdiğini ve birçok turistin bu tür evlerde kaldığını ifade eden Dere şöyle konuştu:

"Rus ve Ukraynalıların 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık alabilmesi için normalde 100 bin dolar etmeyecek evler, 250 bin dolara yükseldi. Böyle olunca fiyatlar aşırı yükseldi. Hem Antalyalılar hem Antalya'da görev yapan memur veya özel sektör çalışanlarının ev alma şansı artık kalmadı."

Yabancılar tarafından alınan ve kiraya verilen evlerin kayıt altına alınması gerektiğini söyleyen Dere, "Vatandaşlık almak için aldıkları evi şimdi kayıt dışı kiraya verip haksız para kazanıyorlar" dedi.

Dere, Rus ve Ukraynalıların yoğunlukta olduğu bölgelerde site yöneticilerinin ve görevlilerinin bile Rus veya Ukraynalı olduğunu belirterek Rus ve Ukraynalılar sebebiyle hem ev fiyatlarının hem kiraların ciddi oranda arttığı ifade etti.

KAÇAK FOTOĞRAFÇILIĞA DA BAŞLADILAR

Rus ve Ukraynalı göçünün Antalya'da özellikle 2 sektörde hareketliliği artırdığına dikkati çeken Dere, kuaförler, güzellik salonları ve fotoğrafçılık sektöründe ciddi artışların olduğunu söyledi.

Alanya'da turistlere yönelik fotoğrafçılık yapan Aytaç Develi, genelde plajlar, tarihi ve doğal alanlarda Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan gibi ülkelerden gelen turistler veya yerleşik yabancılardan yoğun fotoğraf çekimi talebi aldıklarını söyledi.

Fotoğraf çekimini talep eden müşterilerin yüzde 80'e yakınının kadınlardan oluştuğunu anlatan Develi, "Bir taraftan işlerimiz arttı ama bunların kendi içinde de fotoğrafçılar oluştu. Kayıt dışı, sosyal medya platformu üzerinden iş yapan fotoğrafçılar var. Dolayısıyla bu işi kaçak yapanlar nedeniyle zarar görüyoruz. Bu konuda birkaç kez şikayette bulunduk ancak sonuç alamadık" dedi.

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