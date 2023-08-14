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İki kardeşi kaza ayırdı: Biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen trafik kazasında, genç erkek kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 23:51, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 23:53
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İki kardeşi kaza ayırdı: Biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kadir İpçi (24) yönetimindeki 24 BE 338 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinden Kazım Karabekir Kapalı Stadyumu yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak bariyere çarpıp şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına demir parçaları isabet eden sürücünün otomobilde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücünün kardeşi Abdulkadir İpçi (22) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen İpçi kardeşlerin yakınları fenalık geçirdi.

Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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