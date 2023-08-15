15 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Çalıştayı" ile İstanbul Sanayi Odasının Konteyner Kenti'nde deprem bölgelerindeki çocuklar ve gençlere yönelik başlatılan "Kalp Kalbe Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00/Hatay/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, hazirana ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri ile temmuza ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Konut Satış İstatistikleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Slovenya'nın Olimpija takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takım, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)