Okula ilk adım 6 bin lira
Okula ilk adım 6 bin lira
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Otomobilin yüzde 75'i ithal
Otomobilin yüzde 75'i ithal
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
Ana sayfaHaberler Yaşam

Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor

Hasta yakınlarından gelen yoğun talep ve sağlık turizmi nedeniyle hastane refakatçisi bulunamıyor. Hastanelerde hiçbir şey yapmadan hastanın başında beklemek 600 lira. Bez değiştirilecek, yemek yedirilecek ve hastanın ilaçları verilecekse hizmet bedeli günlük 3 bin lirayı buluyor. Pazarlıklar bazen hastane bahçesinde oluyor. Tüketici dernekleri, mesleki eğitim ve standart istiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 07:21, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 07:24
Yazdır
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor

Evde yatalak veya yaşlı hastasına baktırmak isteyenler, aylık yatılı refakatçi bulamıyor. Türk Cumhuriyetleri'nden gelenlerin çoğunluğu oluşturduğu piyasada artık hastane refakatçisi olmak tercih ediliyor. Hastane odasında beklemenin ücreti, 600 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Bakıcılara, maaşla çalışmak yerine gece işi, daha cazip geliyor. Özellikle büyük şehirlerde farklı nedenlerle hastasının yanında kalamayanların ilk seçeneği bu kişileri bulmak oluyor.

HASTANE BAHÇESİNDE SIKI PAZARLIK

Özel hastanelerin VIP paketlerinde yer alan gece refakatçisi hizmeti de piyasadaki talebi adeta uçurdu. Hal böyle olunca, sağlık çalışanları yanında onbinlerce vatandaş için ek kazanç kapısı doğdu. İşler öyle bir hale gelmiş ki hastasını bekleyecek birini bulamayanlar, hastane bahçesinde bunun için bekleyenlerle pazarlık yapıyor. Kolay geliri duyanın geldiği sektörde, özellikle hasta ve mal güvenliği konusunda uyarı yapılıyor. Zira, meslek erbabı olmayanların yol açtığı sorunlara dair şikayetler ciddi oranda arttı.

12 SAATLİK UYKU İÇİN 1.500 LİRA

Geceliği ortalama 1.500 lira olan piyasada, akşam 8'de odaya gelen bakıcı, sabah 8'e kadar hastanın başında bekliyor. İnternet siteleri ve sosyal medyadaki ilanlarda, hizmetin özelliğine göre rakam değişiyor. Aslında yatan hastaların çoğu gece boyu, sağlık çalışanları tarafından kontrol ediliyor. İlaçları verilip, serumu değiştiriliyor. Refakatçinin tek yaptığı başında durup beklemek ve acil bir durum olursa haber vermek. Farklı hizmet sitelerinden aldığımız rakamlara göre, sadece hastanın başında durmak 600 liradan başlıyor. Bez değiştirmek, yemek yedirmek ve ilaçlarını vermek gibi işlerin toplamı 3 bin lirayı geçiyor.

YABANCI HASTALAR TALEBİ PATLATTI

Öte yandan, Türkiye'de son yıllarda sağlık turizmine artan ilgi nedeniyle yabancı hastalara refakatçi hizmeti de sunuluyor. Eski hemşireler başta olmak üzere binlerce kişi, sektörden gelir elde ediyor. Halen sağlık personeli olanların da akşamları mesai saati dışında ek iş yaptıklarını belirtmekte fayda var. Özelde VIP hasta yakınına veya yabancı hastaya hizmet vermenin kapısı 5 bin liradan açılıyor. Konuyu yakından takip edenler ise, meslek standartlarının belirlenmesi ve denetimlerin artması gerektiğine dikkat çekiyor. Zira sağlık gibi önemli sektörde kontrolsüz işlerin gelişimi, önce vatandaşa ve sonrasında konuyla ilgili alanlara zarar verecektir.

Yoldaki vatandaşı çevirip iş teklif ediyorlar

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, sektördeki boşluğa dikkat çekerek, "Bu işi yapanlar, hastane önünde bekleyen vatandaşa rastgele soruyor. Rakam 500-1.500 lira arasında değişiyor. Ne var ki çoğunun eğitimi ve becerisi yok" diyor. Sağlık Bakanlığı'nın eğitim kursu açması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, şu tavsiyelerde bulunuyor: "Belirli bir yetkinliğe sahip olunması önemli. Bakanlık, düzenleme yaparak sertifika getirmeli." Dernek temsilcilerine göre, standartlaşma istihdama da katkı yapar. Haberin detayları bizden takdiri vatandaştan. Ancak, konunun takipçisi de olacağız. Hatta öyle yakından izleyeceğiz ki, bu haber okunurken; ben hastane bahçesinde ilk refakatçi deneyimim için bekliyor olacağım. Amacım tamamen duygusal. Piyasanın yarı fiyatına tamamım.

MESLEKİ EĞİTİM VERİLİP DENETLENSİN

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin ise, bu konuda bir ihtiyacın olduğunu ve eğitim aşamasında adımların atılması gerektiğini belirtti. Şahin, "Refakatçilere özel kurslar, eğitimler verilmeli. Daha sonra burada eğitim alan kişilerin sabıka kaydı Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla kontrol edilebilir. Ayrıca, tavan ücret belirlenmeli. Denetimsizlik hastaya ya da hastaneye zarar verebilir. Bunları yaşamadan gereken tedbirleri almalıyız" ifadelerini kullandı.

Orhan Orhun Ünal

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber