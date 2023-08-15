Sıcaklar kepenk kapattırdı

Basra Alçak Basınç Merkezi'nin etkisindeki Güneydoğu ve Akdeniz illeri yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Dün itibarıyla Afrika sıcaklarının da etkili olmaya başladığı kentlerde nem oranıyla birlikte rekor sıcaklıklar görülüyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüksek hava sıcaklığı esnafın iş saatlerini de etkiledi. Gündüz kepenk kapatıp evde dinlenmeye çekilen esnaf, akşam saatlerinde işbaşı yapıyor. Özellikle 12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boş kaldığı ilçede, vatandaşlar evlerinden ve klimalı ortamlardan çıkmıyor. Vatandaşlar akşam Dicle Nehri kenarındaki parklara akın ediyor, çocuklar da Sevgi Sokağı'ndaki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 21 Temmuz 1937 yılında 46,2 derece olarak kayıtlara geçtiğini ancak

4 gün önce merkez Kayapınar ilçesindeki Devegeçidi Gözlem Noktasında sıcaklığın 46,4 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi. Esnaf Muhammet Yılmaz ise "Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterse de tahminim 50 derecenin üzerinde. Sıcaktan insanlar dışarıya çıkamıyorlar. Normalde burası çok kalabalık olurdu, şimdi ise sokak ve caddeler boş." ifadelerini kullandı. Mardin'de genelinde de vatandaşlar kavurucu sıcakla mücadele ediyor. Yeşilli ilçesinde meydanda bulunan termometreye sıcaklık 48 derece olarak yansıdı. Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Adana'da, kent sakinleri gölgelik alanları tercih etti. Hatay'da da sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor. Konteyner kentlerde kalan depremzedeler de serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçiriyor.