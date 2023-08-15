Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markete giren Ahmet U. (52) boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net