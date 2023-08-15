Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
BENZİNE ZAM GELİYOR
Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.16 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor