Ticaret Bakanlığı uzaktan eğitimle 1 milyar lira tasarruf etti

Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
'Çek mağduru' hapse geri dönüyor...Yeni bir infaz düzenlemesi şart!
'Çek mağduru' hapse geri dönüyor...Yeni bir infaz düzenlemesi şart!
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
Okula ilk adım 6 bin lira
Okula ilk adım 6 bin lira
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ticaret Bakanlığı uzaktan eğitimle 1 milyar lira tasarruf etti

Ticaret Bakanlığı, 2020-2023 döneminde uzaktan eğitim modeliyle kamu harcamalarından 1 milyar lira tasarruf sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 10:14, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 10:15
Yazdır
Ticaret Bakanlığı uzaktan eğitimle 1 milyar lira tasarruf etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını süreciyle birlikte eğitimde hız kazanan dijital dönüşüm çalışmalarına çabuk uyum sağlandığı belirtildi.

Dijital eğitimde kazanılan tecrübenin kurum içi e-eğitim içerikleri hazırlama noktasında değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, personele kısa, anlaşılır bilgiler yanında, nano öğrenme modülleri içeren malzemeler sunma kapasitesinin de artırıldığı bildirildi.

Açıklamada, eğitim içeriklerine ilişkin de bilgi verilerek, "Muhteva özgünlüğü bakımından adaylık eğitimleri, oryantasyon eğitimleri, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele gibi personeli geliştirici eğitim faaliyetleri yanında, gümrük mevzuatı, tüketicinin korunması, haksız fiyat artışı, sınır ticareti, tek pencere gibi farklı programlarda vatandaşın işinin hızlı ilerlemesini sağlayacak mevzuat ve uygulama eğitimleri de verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, merkez ve taşra idarelerinde görevli çalışanların eğitim taleplerinin de alındığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılından itibaren eğitim faaliyetlerinde yaklaşık 738 bin katılımcıya eğitim vererek tekil düzeyde Bakanlık personelinin ortalama yüzde 85'ine ulaşma başarısı gösterildi. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 69 bin katılımcılı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2020-2023 döneminde yıllık gerçekleştirilen ortalama eğitim saati ise kişi başı 7 saati bulmuştur. Böylelikle, dışarıdan hizmet satın almadan geliştirilen canlı sanal sınıf, video SCORM ve animasyonlu mikro öğrenme gibi yöntemlerle oluşturulan eğitim muhtevaları ve uzaktan eğitim çalışmaları sayesinde, 738 bin katılımcılı eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek, Bakanlık olarak kamu bütçesinde 1 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlanmıştır."

Bakanlığın, günün getirdiği teknolojik gelişmeleri takip eden, kamu kaynaklarını etkin kullanan eğitim faaliyetlerini planlama ve uygulama çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Kazanılan e-eğitim tecrübesiyle birlikte, e-eğitimin sağlamış olduğu zaman ve mekandan bağımsız erişim, tekrar avantajlarının yanında, yüz yüze eğitimin de vermiş olduğu sosyal öğrenme ve pratik uygulama avantajlarının birleştirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber