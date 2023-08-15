Kars'ta ehliyet sınavında 4 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı

Şüphelilerin üst aramasında 4'er kulaklık, kamera, mikrofon 3 modem ile kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu organizatör A.Y. (37) okul dışında, sınava giren A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) kopya düzeneğiyle suçüstü yakalandı.

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