Kocatepe Camisi'nde çekim yapan yönetmen ve modele adli kontrol

Yönetmen B.K., caminin iç ve dış mekanında yapılan çekimleri "Zıtların Büyüsü" başlığı altında paylaşmıştı.

Başsavcılık, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla B.K. ile E.C.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

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