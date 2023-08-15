Kocatepe Camisi'nde çekim yapan yönetmen ve modele adli kontrol
Ankara Kocatepe Camisi'nde moda çekimi yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında B.K. ve E.C. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan iki kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 17:12, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 17:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde çekim yapan B.K isimli yönetmen ile model E.C. hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla B.K. ile E.C.'nin gözaltına alındığını açıkladı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyette işlemleri tamamlanan iki kişi, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan B.K. ve E.C., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Yönetmen B.K., caminin iç ve dış mekanında yapılan çekimleri "Zıtların Büyüsü" başlığı altında paylaşmıştı.
Paylaşımın ardından çekimlerde yer alan mankenin kıyafeti sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.