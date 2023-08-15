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TBMM, deprem çağrısıyla toplanacak

Saadet Partisi, CHP ve diğer muhalefet partileri, deprem başlığı altında TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanıyor.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 11:09, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 11:11
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TBMM, deprem çağrısıyla toplanacak

Muhalefet, Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere olası İstanbul depremiyle ilgili çağrı yapmaya hazırlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin tüm partilerin katılımıyla ortak deprem toplantısı için çalışmaya başladığı konuşuluyor.

CHP, Saadet Partisi ve diğer muhalefet parti milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) üçüncü kez olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanıyor. İlk önce memur zammı ve ekonomi sonrasında Akbelen Ormanı'nda yaşanan çevre katliamı ile ilgili TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran muhalefet, şimdi de "deprem" başlığı altında Meclis'i toplamayı planlıyor.

TÜM PARTİLER ORTAK ÇAĞRI YAPABİLİR

CHP, Saadet Partisi'nin üzerinde çalıştığı toplantı davetinde, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler başta olmak üzere olası İstanbul depremine karşı yürütülmesi gereken politikalar ve önlem çalışmalar TBMM Genel Kurul gündemine taşınacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de muhalefet parti milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirip tüm partilerin katılımıyla ortak deprem toplantısının da yapılabileceği de konuşuluyor.

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