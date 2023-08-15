Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Özel üniversiteler yemek ve kitap ücretlerinden de çok büyük ücretler talep ediyor. Bunlar da yetmedi şimdi de öğrencilerden KDV farkı istenmeye başlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 11:23, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 11:24
Özel üniversiteler, eğitim ücretlerine büyük zamlar yapmıştı. Bu zamların yanında yemek ve kitap ücretlerine de fahiş denecek zam oranlarını yansıtmışlardı.
YETMEDİ ŞİMDİ DE KDV FARKI!
Üniversiteler bugünlerde öğrencilere attığı maillerle, öğrencilerde bu sefer de KDV farkı istemeye başladı.
Üniversitelerin öğrencilere attığı mesajın bir örneği