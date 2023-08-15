ABD'de savcılık, Trump'a mahkemeye ifade vermesi için 25 Ağustos'a kadar süre tanıdı

CBS News televizyon kanalının haberine göre, Willis, Trump ve ekibine yönelik 98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianame hakkında basın açıklaması yaptı.

Willis, aksi ispatlanana kadar tüm sanıkların "masum" kabul edildiğini hatırlatarak, iddianame kapsamında Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildiğini bildirdi.

"Eyaletin bu süreçteki rolü, demokrasimizin işleyişi için elzemdir." ifadesini kullanan Willis, sanıkları gönüllü olarak 25 Ağustos yerel saatle 12.00'ye kadar mahkemeye gelerek ifade verme fırsatı tanıdığını belirtti.

Willis, duruşma tarihlerinin yargıçlar tarafından belirlendiğini anımsatarak, dava kapsamındaki ilk duruşmanın 6 ay içinde yapılması için talepte bulunacaklarını kaydetti.

Her eyalette olduğu gibi Georgia'da da seçim sonuçlarının yanlış olduğuna inananların, eyalet mahkemelerinde bu sonuçlara itiraz etmesine izin veren yasaların bulunduğuna işaret eden Willis, sanıkların seçim itirazlarına ilişkin yasal sürece uymak yerine iddianamede belirtildiği üzere Başkanlık Seçimi sonuçları konusunda "suç teşkil eden bir şantaj girişiminde bulunduğunu" söyledi.

Willis, şantaj suçlamalarının şartlı tahliyeyi kapsamadığını belirterek, Trump ve diğer 18 sanığın suçlu bulunmaları halinde hapis cezasına çarptırılabileceğine dikkati çekti.

- Trump iddianameyi "siyasi amaçlı" olarak nitelendirdi

Trump, iddianameye ilişkin Fox News Digital'e açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamaların "siyasi amaçlı" olduğunu savunan Trump, "3 yıla yakın bir süre önce hazırlanabilecek olan bu siyasi amaçlı iddianame, seçim kampanyamın tam ortasına yerleştirilmek üzere hazırlandı." dedi.

Trump, Fani Willis'in, "Ne yaşandığına dair cevap talep edenlere değil 2020 Başkanlık Seçimi'ne hile karıştıranlara odaklanması gerektiğini" söyledi.

Willis'in, Atlanta'nın suç ve şiddet olaylarıyla cehenneme dönmesine izin verdiğini öne süren Trump, aynı şekilde Başkan Joe Biden'ın da "milyonlarca insanın ülkeyi işgal etmesine, kötü ekonomiye, enerji sorununa ve tüm dünyada ülkeye gösterilen saygının azalmasına" neden olduğunu ifade etti.

- Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni suçlamalar

Georgia'nın Atlanta kentinde Trump'ın "eyaletteki 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından eski Başkan'a yeni suçlamalar yöneltilen iddianame kamuya açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu toplam 13 suç isnat edilmişti.

Büyük jürinin iddianameyle ilgili hazırlığına ilişkin basına haberlerin düşmeye başlamasının ardından Trump'ın seçim ekibinden yapılan açıklamada, Willis "kudurmuş bir partizan" olarak nitelendirilerek, "Tüm bu yozlaşmış Demokrat girişimleri başarısız olacak." ifadesine yer verilmişti.

- Reuters'ın dolaşıma soktuğu belge

Reuters haber ajansı, dün gün içinde Fulton bölge mahkemesinin internet sitesinde yayımlandığını ve daha sonra "bir açıklama yapılmadan" kaldırıldığını iddia ettiği iki sayfalık bir belgeyi dolaşıma sokmuştu.

Sosyal medyada hayli paylaşılan 14 Ağustos 2023 tarihli belgede Trump'a yönelik suçlamalar yer alıyordu.

Trump'ın hukuk ekibi, böyle bir hadise yaşanmasının soruşturmadaki kusurları yansıttığını belirterek, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'in ofisini suçlamıştı. Trump'ın avukatları, "Fulton Bölge Savcılığının ofisi, büyük jüri sürecinin bütünlüğüne saygı duymadıklarını bir kez daha göstermiştir." açıklamasını yapmıştı.

- Trump'a açılan davalar

Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara yönelik Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylüyor.

Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.

Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.