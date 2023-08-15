Adana'da denize giren 2 kişi boğuldu

Ekipler, denizde yaptıkları aramada Balyoz ve Kışoğlu'nun cansız bedenini buldu.

Bir süre sonra iki kişi suda sürüklenerek gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Balyoz (30) ve Necati Kışoğlu (68), balık tutmak için Tabaklar Mahallesi yakınındaki sahilden denize girdi.

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