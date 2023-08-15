Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde alacağı oy oranları
ORC Araştırma'nın Siyasi Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde alacağı oy oranları hakkında yapmış olduğu anket sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 13:39, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 13:47
ORÇ Araştırma'nın anket çalışmasının sonuçları şu şekilde:
MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ "SEÇMEN EĞİLİMLERİ"
Siyasi Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?
.AK PARTİ: %32,4
.CHP: %27,0
.MHP: %14,0
.İYİ PARTİ: %7,1
.YSP: %5,9
.YRP: %3,5
.ZP: %2,5
.BBP: %1,9