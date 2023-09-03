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Öğreniciyi sosyal medya üzerinden rahatsız etme 'kamu görevinden çıkarmayı' gerektirmez

Danıştay 8. Dairesi, Fakültesinde fakülte sekreteri olarak görev yapan davacının, hakkında açılan soruşturma neticesinde 2547 sayılı Kanunun 53-b-6-c maddesi uyarınca "Kamu görevinden çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 00:10, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 08:32
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Öğreniciyi sosyal medya üzerinden rahatsız etme 'kamu görevinden çıkarmayı' gerektirmez

İlk derece mahkemesi ilgili hakkındaki iki iddiayı da kabul etmedi

Davacının yüksekokul sekreteri olarak görev yaptığı dönemde yüksek lisans öğrencisi ile arasındaki özel ilişkinin davacının görevinin ifasıyla ilgili olmayan, tamamen özel hayat sınırları dahilinde gerçekleşen bir eylem olduğu, davacı ile .'nin cinsel içerikli görüntüsünü çeken ve yayanın davacı olduğu hususunun tereddüte yer vermeyecek şekilde somut ve açık delillerle ortaya konulamadığı, bu yönüyle davacıya isnat edilen bu fiillerin sübuta ermemiştir.

Davacı ile öğrenci ilişkinin sonlanması üzerine davacıya isnat edilen .'nin fiili olarak ve sosyal medya üzerinden rahatsız etmesine ilişkin eylemin soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve davacının .'ye göndermiş olduğu mesajlara ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde sübuta erdiği anlaşılmakta ise de, davacının sübuta eren bu eyleminin karşılığının kamu görevinden çıkarma cezası olmadığı dikkate alınmalıdır.

Danıştay: sübuta eren eylemler özel hayatın sınırları dışına taşmıştır

Davacının sübuta eren eylemlerinin özel hayatın sınırları dışına taşmasına rağmen, bu eylemlerin karşılığının kamu görevinden çıkarma cezası olmadığı dikkate alındığında, davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No: 2020/1235
Karar No: 2023/1095

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin. gün ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:
.. Üniversitesi. Fakültesinde fakülte sekreteri olarak görev yapan davacının, hakkında açılan soruşturma neticesinde 2547 sayılı Kanunun 53-b-6-c maddesi uyarınca "Kamu görevinden çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek disiplin Kurulunun. tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesince verilen. tarih ve E:., K:. sayılı kararda; davacının yüksekokul sekreteri olarak görev yaptığı dönemde yüksek lisans öğrencisi ile arasındaki özel ilişkinin davacının görevinin ifasıyla ilgili olmayan, tamamen özel hayat sınırları dahilinde gerçekleşen bir eylem olduğu, davacı ile .'nin cinsel içerikli görüntüsünü çeken ve yayanın davacı olduğu hususunun tereddüte yer vermeyecek şekilde somut ve açık delillerle ortaya konulamadığı, bu yönüyle davacıya isnat edilen bu fiillerin sübuta ermediği, davacı ile . arasındaki ilişkinin sonlanması üzerine davacıya isnat edilen .'nin fiili olarak ve sosyal medya üzerinden rahatsız etmesine ilişkin eylemin soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve davacının .'ye göndermiş olduğu mesajlara ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde sübuta erdiği anlaşılmakta ise de, davacının sübuta eren bu eyleminin karşılığının kamu görevinden çıkarma cezası olmadığı dikkate alındığında, davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacının idarecilik sıfatını kullanarak aynı zamanda taşeron firma bünyesinde işçi olmasını sağladığı öğrenci üzerinde hakimiyet kurduğu, ikili arasında özel ilişki olduğu, öğrenciyi fiili olarak rahatsız ettiği, olayın iş ortamına yansıdığı, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'IN DÜŞÜNCESİ:

Bölge İstinaf Mahkemesi kararının açıklamalı onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dosyanın incelenmesinden, davacının yüksekokul sekreteri olarak görev yapması nedeniyle yönetici sıfatının bulunduğu, bulunan davacı ile şikayetçi öğrenci arasında bir takım özel ilişki bulunduğu sırada öğrencinin taşeron firmada işe girdiği, gerçekleşen olayların akademik çevre ve okulda rahatsızlık yarattığı hususları dikkate alındığında, ikili arasındaki ilişki özel hayat sınırları dahilinde gerçekleşen bir eylem olmakla birlikte , özel hayatın sınırlarının dışına çıktığı, davacı ile . arasındaki ilişkinin sonlanması üzerine davacıya isnat edilen .'nin fiili olarak ve sosyal medya üzerinden rahatsız etmesine ilişkin eylemin, soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve davacının .'ye göndermiş olduğu mesajlara ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde subuta erdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının subuta eren eylemlerinin özel hayatın sınırları dışına taşmasına rağmen, bu eylemlerin karşılığının kamu görevinden çıkarma cezası olmadığı dikkate alındığında, davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının bu açıklama ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 09/03/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

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