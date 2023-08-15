Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 15:21, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 15:21
Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kara ekiplerinin yanı sıra yangını kontrol altına alabilmek için 4 helikopter ve 3 uçakla da çalışma yürütülüyor.