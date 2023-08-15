Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kara ekiplerinin yanı sıra yangını kontrol altına alabilmek için 4 helikopter ve 3 uçakla da çalışma yürütülüyor.

Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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