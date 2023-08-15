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Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Denizli'de de uygulanmaya başlanan Uzaktan Sağlık Hizmeti çerçevesinde Denizli'de Evde Sağlık Hizmetinden faydalanan hastalar, video konferans yöntemiyle muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek. Hastalara e-reçete yazılarak rapor verilebilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 15:51, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 15:54
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Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurumlarında hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanılarak sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran Uzaktan Sağlık Hizmeti Denizli'de gerekli teknolojik altyapısında kamu hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk uygulamada Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniğinden randevu alarak Uzaktan Sağlık Hizmeti dahilinde evinde muayene olan Evde Sağlık hastası Atilla Atilla'yı ziyaret etti ve uygulamayı yerinde inceledi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, muayene sonrasında Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu'nun işleyişine yönelik bilgi verdi. Hastaya Evde Sağlık Hizmetleri tarafından muayene olacağı ilgili poliklinikten muayene randevusu oluşturulduktan sonra, muayene saati geldiğinde hastanın e-Nabız üzerinden hekimle görüşmeye başlayabileceğini belirten Öztürk, "Uzaktan sağlık hizmetleri son yıllarda tüm dünyada giderek daha yaygın hala gelen bir hizmet türüdür. Hastaların sağlık hizmetine uzaktan erişmelerine ve sağlık uzmanlarının hastalarının sağlık durumlarını izlemelerine olanak tanır. Tıbbi danışmanlık, teşhis ve tedavi gibi sağlık hizmetlerinin sunulmasında teknolojinin kullanılmasını içerir. Sağlık Bakanlığımız tarafından da hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla Uzaktan Sağlık Hizmeti sunumu ülkemizde başlatılmış olup Denizli'de de gerekli alt yapı sisteminin kurulmasıyla kamu hastanelerimizde uygulanmaya başladı" dedi.

Uzaktan Sağlık Hizmeti'nin hastaların daha kolay, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde sağlık hizmetlerine erişmelerine imkan sağladığını belirten Uzm. Dr. Berna Öztürk, "Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, hizmetin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirilmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek ve kişiye tıbbi danışmanlık verilebilecek. Uzaktan sağlık hizmetinde konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziki olarak müracaat etmesi önerilecek. Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilecek. Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilecek. Uygulamayla zaman kaybı önlenecek" diye konuştu.

Uzaktan Sağlık Hizmeti çerçevesinde muayene olan evde sağlık hastası Atilla Atilla da sistemin kendisine büyük kolaylık sağladığını, hastaneye gitmeden gerekli işlemlerini yaptırabildiğini söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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