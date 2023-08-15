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Ankara'da sıcaktan bunalanların adresi ıslanma havuzları oldu

Başkentte 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı bunaltıcı etkisini gösterirken, serinlemek isteyen ailelerin gözde durağı ıslanma havuzları oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 17:38, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 17:42
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Ankara'da sıcaktan bunalanların adresi ıslanma havuzları oldu

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Ankara'da, kent sakinleri gölgelik alanları tercih etti. Vatandaşlar şehir merkezindeki çeşmelerde güneşten korunmak için taktıkları şapkalarını ıslatırken, sıcaktan bunalan çocuklar Keçiören Kent Meydanı'ndaki ıslanma havuzlarında serinledi.

Zeminden ara ara su püskürtülerek oluşturulan ıslanma havuzlarını, çocukların yanı sıra yetişkinler de serinlemek için tercih etti.

Çocuklarla birlikte ıslanma havuzuna giren Ertan Yıldız, "Gündüzleri dışarı çıkmak yerine akşamları dışarı çıkmayı daha çok tercih ediyoruz. Geceleri de sıcaktan uyunmuyor. Çocuklarımız için gündüz bu tarz sulu oyun alanlarına geliyoruz. Çocukları teşvik etmek için ben de girdim havuza ben de rahatladım." dedi.

Nisa Kömür de "Gerçekten çok sıcak. Bir yere giderken sıcak dolayısıyla metro harici toplu taşıma kullanmak oldukça zor. Sıcaklar dolayısıyla iş haricinde dışarı çıkmayı tercih etmiyorum." diye konuştu.

- Sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin AA muhabirine, Marmara ve kıyı Ege bölgelerinde sıcaklıkların normal seyrettiğini söyledi.

Özdemirci, İzmir ile İstanbul'da havanın az bulutlu ve mevsim normallerinde olduğunu, diğer bölgelerde hava sıcaklıklarının 6-11 derece mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini aktardı. Özdemirci, "Ankara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. Yağış beklentimiz yok. Çarşamba günü için 40 derece, perşembe ve cuma günü için 39 derece hava sıcaklığı beklenmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemirci, deprem bölgelerinde de yağış beklenmediğini belirterek, sıcaklıkların Hatay'da 35-36, Kahramanmaraş'ta 42-44, Malatya çevrelerinde de 40-41 derece olacağı bilgisini verdi.

Vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyaran Özdemirci, "İç, Güney ve Doğu kesimlerinde 40 derece civarındaki hava sıcakları nedeniyle özellikle saat 11.00-16.00 arasında vatandaşlarımızın dışarı çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Bol sıvı tüketmelerini önererek kendilerini güneşten korumaları hususunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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