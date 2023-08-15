Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 60.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 60.000 TL!
Sponsorlu İçerik
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
Kocatepe Camisi'nde çekim yapan yönetmen ve modele adli kontrol
Kocatepe Camisi'nde çekim yapan yönetmen ve modele adli kontrol
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşme beklentilerini araştırdı
Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşme beklentilerini araştırdı
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
'Çek mağduru' hapse geri dönüyor...Yeni bir infaz düzenlemesi şart!
'Çek mağduru' hapse geri dönüyor...Yeni bir infaz düzenlemesi şart!
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
Okula ilk adım 6 bin lira
Okula ilk adım 6 bin lira
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama

Memur-Sen, kamu işvereninin, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde dün sunduğu teklifi revize etmesini istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 17:44, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 17:45
Yazdır
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, kamu işvereninin teklifini revize etmesinin gerekçelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58, 2024 yılı için ise yüzde 33 olarak revize ettiği hatırlatılan açıklamada, kamu işvereni tarafından Ocak 2024'te kamu görevlilerine "yüzde 25 enflasyon farkı verileceği"nin tespit ve ifade edildiği bildirildi.

Kamu işvereninin enflasyon farkı tespiti rasyonelken hem 2024 hem de 2025 yılı için artış teklifinin piyasa gerçeklerinden uzak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyon farkını dikkate alan kamu işvereni, 2024 yılı için yüzde 33 ve 2025 yılı için yüzde 15 enflasyon tahminini göz ardı etmiş, beklenen enflasyon rakamları altında teklifte bulunmuştur. Bu bakımdan, kamu işvereninin ifadeleri ya da dayanak oluşturduğu tespitleri çelişmektedir. 2024 yılının ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 25 enflasyon farkı verileceği tespitinin özeti, kamu görevlileri için 2023 Temmuz-Aralık aylarında kayıpların artması ve alım güçlerinin azalması demektir. 'Enflasyon farkı ödemesi dahil' ifadesi hem gerekçe hem de açıklama olarak önemli bir terkip hatasıdır. Önemli bir artış oranı olarak gösterilen ve açıklanan teklif, reel alım gücü üzerinden değerlendirildiğinde gerçekleri yansıtmamaktadır. Kamu işvereni tarafından ifade edilen 'yüzde 25 enflasyon farkı alacak' ifadesi, sadece ilgili makam tarafından bir iddia ya da tespit durumudur."

- "Enflasyon farkı, kamu işvereninin borcu, kamu görevlisinin alacağıdır"

Ağustos-aralık dönemini kapsayan 5 ayda oluşması beklenen enflasyon rakamlarının tahmin olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, enflasyon farkının, kamu işvereninin borcu, kamu görevlisinin alacağı olduğu belirtildi.

Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payının, kamu işvereninin de gündeminde olması gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu işvereni, 2 yıl için toplam yüzde 34 oranında teklifte bulunurken sadece ekonomik değerleri, beklentileri ya da hedefleri ıskalamamış, aynı zaman da Türkiye'nin emeği önemseyen ve önceleyen tavrını da es geçmiştir. Kamu işvereni, 'sadece yüzdelik artış' olarak yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasını bir bütün, toplu sözleşme tekliflerini ise birbirini tamamlayıcı olarak görmeyip sadece genel artışa ilişkin teklif sunmuştur. Masanın gündemi ve 11 hizmet kolunun beklentisi, Memur Sen'in tamamlayıcı ve bütüncül tekliflerine karşılık teklif verilmesidir."

Kamu işvereni için bugün itibarıyla 7 günlük süreç olduğu anımsatılan açıklamada, bu sürenin, müzakerelerin devam etmesi, hizmet kollarının karara bağlanması ve zam teklifinin güncellenmesi için yeterli olduğu bildirildi.

Kamu işvereni, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 artış teklif etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber